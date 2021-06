Die Konsolidierung an der 15.600 im DAX vollzog sich über Stunden hinweg und erreichte zum Handelsende zumindest ein kleines Gewinnpolster. Eine gute Position für Morgen?

Der DAX hält das zurückeroberte Niveau und schliesst wieder über 15.600 Punkten. Damit stehen die Kurse für Morgen recht gut.

Am Morgen sah es noch nach einer weiteren Konsolidierung im DAX aus, doch der Index konnte sich zum Mittag wieder an das wichtige Level von 15.600 Punkten zurückkämpfen und dieses dann am Nachmittag verteidigen.