Schlumberger gibt Verpflichtung zu Klimaneutralität bis 2050 bekannt

Bis 2025 eine 30-prozentige Reduzierung in Scope 1 und 2

Bis 2030 eine 50-prozentige Reduktion in Scope 1 und 2; 30-prozentige Reduktion in Scope 3

Bis 2050, Netto-Null, mit minimaler Inanspruchnahme von Kompensationsmaßnahmen



Auf diesem Weg hin zu Netto-Null wird Schlumberger in Übereinstimmung mit den Rahmenwerken der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) und des Sustainability Accounting Boards (SASB) für Transparenz sorgen. In diesem Zusammenhang arbeitet Schlumberger mit der Science-Based Target-Initiative zusammen, um eine formale externe Validierung seines 2030-Ziels zu erreichen.

„Die Industrie steht vor der Aufgabe, den Klimawandel zu bekämpfen und gleichzeitig den Energiebedarf heute und auf lange Sicht nachhaltig zu decken. Wir streben für 2050 eine Netto-Null-Emissionsbilanz an, was meines Erachtens aufgrund unserer Kompetenzen als Technologieunternehmen und unserer wissenschaftlich geprägten Kultur einzigartig in unserer Branche ist. Dadurch wird unser Engagement bekräftigt, den Zugang zu Energie zum Nutzen aller zu ermöglichen“, sagte Olivier Le Peuch, Chief Executive Officer bei Schlumberger. „Unser Netto-Null-Ziel beinhaltet die gesamten Scope-3-Emissionen; das ist eine Premiere in der Energiedienstleistungsbranche.“

„Unsere Pläne zur Dekarbonisierung basieren auf der Klimaforschung und konzentrieren sich auf drei Schlüsselbereiche: betriebliche Emissionen, Kundenemissionen und kohlenstoffnegative Maßnahmen“, sagte Katharina Beumelburg, Chief Strategy and Sustainability Officer bei Schlumberger. „75 % der Treibhausgasemissionen von Schlumberger entstehen durch die Technologien, die unsere Kunden einsetzen. Um dieses Problem anzugehen, hat Schlumberger unser Transition-Technologies-Portfolio eingeführt, das unseren Kunden helfen soll, ihre Scope-1- und Scope-2-Emissionen zu reduzieren und uns gleichzeitig in die Lage versetzt, unser Scope-3-Emissionsziel zu erreichen.“