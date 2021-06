Analyse IPO | Bike24 vor Börsendebüt

Nachdem 2020 wegen Corona noch ein schwaches Jahr für Börsengänge war, nutzen in diesem Jahr viele Unternehmen die Gunst der Stunde für ihren IPO. Das Umfeld mit hoher Liquidität und immer noch niedrigen Zinsen ist dafür ideal. Auch in Deutschland herrscht ein reges Treiben in Sachen IPOs. In der letzten Woche hat der Online-Modehändler About You sein Börsendebüt gefeiert. Unternehmen wie der Optiker Mister Spex oder der Tastaturhersteller Cherry wollen in den nächsten Wochen den Gang aufs Börsenparkett wagen. Der Fahrrad-Onlinehändler Bike24 will am Freitag dieser Woche in den Börsenhandel starten. Wir schauen uns das Unternehmen genauer an.

