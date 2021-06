Die umstrittenen Verse der Ditib Autor: Tichys Einblick | 24.06.2021, 13:22 | 13 | 0 | 0 24.06.2021, 13:22 | „Du bist unser Schutzherr. So verhilf uns zum Sieg über die Ungläubigen.“ Kein Gebetsruf aus dem finstersten Mittelalter, kein Schlachtruf der Kreuzritter, vielmehr der 286. Vers aus der zweiten Sure des Koran, der in arabischen Schriftzeichen den Gebetssaal der Kölner Zentralmoschee ziert. Abdel-Hakim Ourghi hat den Schriftzug entdeckt, fotografiert und die Debatte darüber ins Rollen Der Beitrag Die umstrittenen Verse der Ditib erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Gastautor.

