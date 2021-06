Gold Mountain schließt Bought-Deal-Privatplatzierung von 12 Mio. $ ab

Nicht für die Verbreitung an US-amerikanische Nachrichtendienste oder in den USA

Vancouver (British Columbia), 24. Juni 2021 – Gold Mountain Mining Corp. (TSX-V: GMTN, OTCQB: GMTF, Frankfurt: 5XFA) („Gold Mountain“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss der bereits zuvor gemeldeten Bought Deal-Privatplatzierung (das „Angebot“) bekannt zu geben. Das Unternehmen hat insgesamt 4.255.190 Einheiten (die „HD-Einheiten“) zu einem Preis von 2,10 $ pro Einheit sowie 1.326.450 Flow-through-Einheiten (die „FT-Einheiten“) zu einem Preis von 2,31 $ pro Einheit (Bruttoeinnahmen von insgesamt etwa 12.000.000 $) (das „Angebot“) ausgegeben. Dies beinhaltete die vollständige Ausübung der Zeichneroption.

Canaccord Genuity Corp. leitete im Zusammenhang mit dem Abschluss des Angebots ein Zeichnerkonsortium, das auch Eight Capital und Red Cloud Securities Inc. (zusammen die „Zeichner“) beinhaltete.

Die Einnahmen, die durch den Verkauf der FT-Einheiten aufgebracht werden, werden für „kanadische Explorationsausgaben“ (Canadian Exploration Expenses) beim unternehmenseigenen Goldprojekt Elk im Süden der kanadischen Provinz British Columbia verwendet werden, die als „Flow-through-Abbauausgaben“ (Flow-Through Mining Expenditures) gemäß der Definition dieser Begriffe im kanadischen Einkommenssteuergesetz (Income Tax Act) gelten. Die Einnahmen aus dem Verkauf der HD-Einheiten werden für die Weiterentwicklung des Goldprojekts Elk sowie als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

„Durch den erfolgreichen Abschluss dieser Finanzierung befindet sich Gold Mountain in einer starken Position für die zweite Jahreshälfte 2021“, sagte Kevin Smith, CEO und Director von Gold Mountain. „Da die Erschließung des Standorts bereits im Gange ist und unser Phase-2-Bohrprogramm auf vollen Touren läuft, wird uns dieses Kapital in die Lage versetzen, das Projekt an allen Fronten weiterzuentwickeln.“

Jede FT-Einheit bestand aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Stammaktien-Warrant (jeder ganze Stammaktien-Warrant, ein „Warrant“), die jeweils als Flow-through-Aktie gemäß Unterabschnitt (Subsection) 66(15) des kanadischen Einkommenssteuergesetzes (Income Tax Act) gelten und den Inhaber zum Verzicht auf qualifizierte Ausgaben berechtigen, die dem Unternehmen hinsichtlich des Goldprojekts Elk entstehen. Jede HD-Einheit wird aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Warrant bestehen. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb von zwei Jahren nach dem Abschlussdatum des Angebots eine Stammaktie zu einem Preis von 3,15 $ zu erwerben. Sämtliche Stammaktien des Unternehmens, die infolge der Ausübung von Warrants ausgegeben werden, werden auf Non-flow-through-Basis ausgegeben.