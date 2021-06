CR Capital Real Estate: Hohe Eigenkapitalquote

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Felix Haugg von GBC hat die CR Capital Real Estate AG im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) überwiegend durch Beteiligungserträge der Tochter Terrabau GmbH ein Nachsteuerergebnis von 51,27 Mio. Euro (GJ 2019: 92,47 Mio. Euro) erzielt und das Eigenkapital weiter verbessert. In der Folge heben die Analysten ihr Kursziel an und bestätigen das positive Votum.

Nach Aussage der Analysten weise die CR Capital AG eine für Beteiligungsgesellschaften überdurchschnittlich hohe EK-Quote von 94,4 Prozent auf, was ein typisches Bild für IFRS10-bilanzierende Gesellschaften sei. Die künftige Ergebnisentwicklung der CR Capital AG werde derzeit noch vom Beteiligungsergebnis dominiert. Gemäß Unternehmensangaben liege bei der Terrabau GmbH die Anzahl der im Bau befindlichen bzw. kurz vor Beginn stehenden Einheiten bei 600. Für die kommenden Geschäftsjahre unterstelle das Analystenteam einen jährlichen Anstieg von 10 Prozent.

Das Unternehmen werde zudem im Rahmen eines NAV-Ansatzes bewertet. Hierfür verwende GBC marktübliche Multiples für die Terrabau GmbH und ermittle so einen fairen Wertansatz von 233,81 Mio. Euro. Da sich der künftige Geschäftsbereich der immobilienbasierten Kapitalanlagen über die Tochter CR Opportunities derzeit noch im Aufbau befinde, nehme das Analystenteam hier noch keine Fair-Value-Ermittlung vor. Nach Berücksichtigung ab-diskontierter Verwaltungskosten sowie der aktuellen liquiden Mittel ermitteln die Analysten ein Kursziel von 58,54 Euro (zuvor: 48,30 Euro) und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.



Rating: Kauf

Analyst: Cosmin Filker

Kursziel: 58,54