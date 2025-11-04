Nachrichten - Analysen: kaufen

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: kaufen

    ANALYSE-FLASH: UBS belässt Philips auf 'Buy' - Ziel 28 Euro
    09:50 Uhr · dpa-AFX · Koninklijke Philips
    WARBURG RESEARCH stuft Schaeffler auf 'Buy'
    09:30 Uhr · dpa-AFX Analysen · Schaeffler
    WARBURG RESEARCH stuft Hugo Boss auf 'Buy'
    09:29 Uhr · dpa-AFX Analysen · Hugo Boss
    HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Befesa auf 'Buy'
    09:02 Uhr · dpa-AFX Analysen · Befesa
    Original-Research: INDUS Holding AG (von NuWays AG): Buy
    09:00 Uhr · EQS Group AG · INDUS HoldingEnglische Nachricht
    Original-Research: Cantourage Group SE (von NuWays AG): Buy
    09:00 Uhr · EQS Group AG · Cantourage GroupEnglische Nachricht
    BAADER BANK stuft Norma Group auf 'Add'
    08:40 Uhr · dpa-AFX Analysen · NORMA Group
    RBC stuft Hugo Boss auf 'Outperform'
    08:31 Uhr · dpa-AFX Analysen · Hugo Boss
    UBS stuft PHILIPS NV auf 'Buy'
    08:26 Uhr · dpa-AFX Analysen · Koninklijke Philips
    JPMORGAN stuft Evonik auf 'Overweight'
    08:22 Uhr · dpa-AFX Analysen · Evonik Industries
    JEFFERIES stuft NORDEX AG auf 'Buy'
    08:05 Uhr · dpa-AFX Analysen · Nordex
    ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für RWE auf 50 Euro - 'Buy'
    07:35 Uhr · dpa-AFX · RWE
    BERENBERG stuft Friedrich Vorwerk auf 'Buy'
    07:27 Uhr · dpa-AFX Analysen · Friedrich Vorwerk Group
    BERENBERG stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'
    07:25 Uhr · dpa-AFX Analysen · MTU Aero Engines
    BERNSTEIN RESEARCH stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Outperform'
    07:13 Uhr · dpa-AFX Analysen · Infineon Technologies
    RBC stuft RYANAIR HLDGS auf 'Outperform'
    07:01 Uhr · dpa-AFX Analysen · Ryanair Holdings
    JEFFERIES stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Buy'
    06:18 Uhr · dpa-AFX Analysen · Intesa Sanpaolo
    JEFFERIES stuft NOKIA auf 'Buy'
    06:17 Uhr · dpa-AFX Analysen · Nokia
    JPMORGAN stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'
    06:17 Uhr · dpa-AFX Analysen · Ryanair Holdings
    JEFFERIES stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'
    06:16 Uhr · dpa-AFX Analysen · RWE
    RBC stuft MICROSOFT CORP auf 'Outperform'
    06:15 Uhr · dpa-AFX Analysen · Microsoft
    JPMORGAN stuft Axa auf 'Overweight'
    05:57 Uhr · dpa-AFX Analysen · AXA
    JPMORGAN stuft London Stock Exchange auf 'Overweight'
    05:57 Uhr · dpa-AFX Analysen · London Stock Exchange Group
    DZ BANK stuft Mercedes-Benz Group auf 'Kaufen'
    03.11.25 · dpa-AFX Analysen · Mercedes-Benz Group · 508 Leser
    UBS stuft LUFTHANSA AG auf 'Buy'
    03.11.25 · dpa-AFX Analysen · Deutsche Lufthansa · 404 Leser
    JPMORGAN stuft Hensoldt auf 'Overweight'
    03.11.25 · dpa-AFX Analysen · HENSOLDT · 376 Leser
    Puma SE: Q3-Schwäche unterstreicht die Tiefe des Reset; PT gesenkt, HOLD
    03.11.25 · mwb research AG · PUMA · 316 Leser
    JEFFERIES stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'
    03.11.25 · dpa-AFX Analysen · Volkswagen (VW) Vz · 304 Leser
    JEFFERIES stuft LINDE plc auf 'Buy'
    03.11.25 · dpa-AFX Analysen · Linde · 304 Leser
    BERNSTEIN RESEARCH stuft LINDE plc auf 'Outperform'
    03.11.25 · dpa-AFX Analysen · Linde · 268 Leser
    Original-Research: IBU-tec advanced materials AG (von Montega AG): Kaufen
    03.11.25 · EQS Group AG · IBU-tec advanced materials · 260 Leser
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Buy'
    31.10.25 · dpa-AFX Analysen · Novo Nordisk · 3052 Leser
    JEFFERIES stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'
    29.10.25 · dpa-AFX Analysen · Rheinmetall · 1792 Leser
    JPMORGAN stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Overweight'
    29.10.25 · dpa-AFX Analysen · Deutsche Telekom · 1524 Leser
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Renk auf 'Buy'
    29.10.25 · dpa-AFX Analysen · RENK Group · 1188 Leser
    JEFFERIES stuft Alphabet A-Aktie auf 'Buy'
    30.10.25 · dpa-AFX Analysen · Alphabet · 1116 Leser
    JEFFERIES stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'
    29.10.25 · dpa-AFX Analysen · Redcare Pharmacy · 948 Leser
    UBS stuft NVIDIA CORP auf 'Buy'
    29.10.25 · dpa-AFX Analysen · NVIDIA · 744 Leser
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'
    30.10.25 · dpa-AFX Analysen · Redcare Pharmacy · 716 Leser
    BERNSTEIN RESEARCH stuft BASF SE auf 'Outperform'
    30.10.25 · dpa-AFX Analysen · BASF · 676 Leser
    JEFFERIES stuft GERRESHEIMER AG auf 'Buy'
    10.10.25 · dpa-AFX Analysen · Gerresheimer · 2276 Leser
    JPMORGAN stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Overweight'
    29.10.25 · dpa-AFX Analysen · Deutsche Telekom · 1524 Leser
    RBC stuft Mercedes-Benz Group auf 'Outperform'
    01.07.25 · dpa-AFX Analysen · Mercedes-Benz Group · 5716 Leser
    BERENBERG stuft Biontech auf 'Buy'
    02.06.25 · dpa-AFX Analysen · BioNTech · 3328 Leser
    JEFFERIES stuft Biontech auf 'Buy'
    03.06.25 · dpa-AFX Analysen · BioNTech · 3244 Leser
    RBC stuft Alphabet A-Aktie auf 'Outperform'
    03.09.25 · dpa-AFX Analysen · Alphabet · 3204 Leser
    Original-Research: Almonty Industries Inc. (von GBC AG): Kaufen
    21.07.25 · EQS Group AG · Almonty Industries · 2956 Leser