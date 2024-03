AT&T sticht am Dienstag positiv hervor

Am Dienstag fällt das Papier trotz eines schwachen Gesamtmarktumfeldes mit Kursgewinnen auf. Grund hierfür ist ein Upgrade des Analystenhauses Wolfe Research, das AT&T zum Kauf empfiehlt. Zuvor hatten die Analysten die Aktie mit "Halten" bewertet.

Ihre Entscheidung, der Aktie ein Upgrade zu verpassen, begründen die Analysten um das Team von John Janedis, der laut des Ranking-Portals TipRanks als äußert zuverlässiger und treffsicherer Experte gilt, mit den Investitionen, die das Unternehmen in den vergangenen Jahren in seinen Netzausbau gesteckt hat.

Die starke Position im schnellen Netzstandard 5G würde sich bei künftig sinkenden Investitionskosten auszuzahlen beginnen. Das Unternehmen werde jetzt Schulden in Vermögen umwandeln. Da der Cashflow unverändert stabil sei und das Nutzerwachstum anhalte, sei es nun an der Zeit, die Aktie upzugraden und zum Kauf zu empfehlen, so der Analyst weiter.

Bereits am Montag konnte AT&T mit der Verpflichtung von Marissa Mayer auf sich aufmerksam machen. Mayers frühere Stationen waren Google sowie Vorstandsvorsitzende von Yahoo. Ihre jahrzehntelange Managementerfahrung wird sie künftig im Verwaltungsrat einbringen.

Aktie reagiert positiv, Analysten sehen Potenzial

Die Aktie reagiert mit einem Kursaufschlag von knapp zwei Prozent. Weitere könnten am Dienstag folgen, denn die Abgaben bei Apple, Tesla und anderen Technologiewerten könnten zu einer Rotation in defensive Werte führen. Gefragt dürften dann neben Pharma- und Gesundheitswerten auch dividendenstarke Aktien sein.

Die Papiere von AT&T ringen schon seit geraumer Zeit um einen nachhaltigen Boden. Der Kursverlauf der vergangenen neun Monate ist hierfür durchaus vielversprechend, auch weil die Aktie im Falle einer Zinswende als hochverschuldeter Titel profitieren und zulegen würde.

Als Kursziel nennt Wolfe Research 21 US-Dollar, das entspricht gegenüber dem Kurs von Montagabend einem Potenzial von 25 Prozent. Der Konsens der Wall-Street-Analysten sieht für die Aktie einen fairen Wert von 19,84 US-Dollar, was einer Chance von 18 Prozent entspricht. Bei insgesamt 27 Ratings vereinigt AT&T 13 Kaufempfehlungen auf sich.

Fazit: AT&T kaufen – oder doch den Konkurrenten?

AT&T wird am Dienstag nach einem Analysten-Upgrade mit Kursaufschlägen belohnt. Bei Wolfe Research sieht man ein Aufwärtspotenzial von 25 Prozent. Begründet wird die Kaufempfehlung von den Experten mit sinkenden Investitionskosten und einer inzwischen starken Position im schnellen Mobilfunknetz 5G.

Angesichts der überschaubaren Bewertung und der überdurchschnittlich hohen Rendite von 6,6 Prozent können Anleger bei AT&T als ausschüttungsstarke Beimischung für ihr Depot wenig verkehrt machen. Einen insgesamt etwas besseren Eindruck, auch was die Performance angeht, macht bei einer vergleichbaren Dividenenrendite aktuell aber Konkurrent Verizon.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

