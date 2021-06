DGAP-Ad-hoc: EnBW Energie Baden-Württemberg AG / Schlagwort(e): Personalie

EnBW Energie Baden-Württemberg AG: Vorstandsvorsitzender strebt keine weitere Amtszeit an



24.06.2021 / 20:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vorstandsvorsitzender strebt keine weitere Amtszeit an



Karlsruhe, den 24. Juni 2021 - Der Vorsitzende des Vorstands der EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Herr Dr. Frank Mastiaux, hat heute den Personalausschuss des Aufsichtsrats darüber informiert, dass er über seine derzeit laufende, am 30. September 2022 endende, zweite Amtszeit hinaus aus persönlichen Gründen keine erneute Bestellung zum Mitglied des Vorstands anstrebt. Der Aufsichtsrat wird sich rechtzeitig mit der Nachfolge befassen.