Schutzmasken-Versteigerung ohne Mehrwertsteuer nur noch wenige Tage!

Wien (ots) - Aufgrund eines Standortwechsels versteigert der steirische

Schutzmaskenhersteller Aventrium an die 10 Millionen FFP2-Schutzmasken. Das

Konvolut wird in verschiedenen Größen angeboten. Der Startpreis liegt pro Maske

bei umgerechnet nur 10 Cent. Die Online-Versteigerung, bei der auch das

Büroinventar, Maschinen oder Gabelstapler unter www.oevg-versteigerungen.at

angeboten werden, läuft noch bis 29. Juni.



Zwtl.: Maskenvorrat ohne Mehrwertsteuer sichern





Bis 1. Juli 2021 ist die Anschaffung von Covid19-Schutzmasken noch von derMehrwertsteuer befreit. Jetzt besteht die einmalige Chance, ob Unternehmen, oderPrivatkunde einen riesigen Vorrat an FFP2-Schutzmasken anzulegen und das ohne20prozentiger Steuer. Aventrium-Geschäftsführer Dominik Holzner anlässlich derVersteigerung: "Auch wenn es nicht wünschenswert ist, kann davon ausgegangenwerden, dass in absehbarer Zeit wieder ein größerer Bedarf an FFP2-Masken wiedergegeben ist. Gesundheitseinrichtung müssen ohnehin weiter auf dieses Produktzurückgreifen. Wir wollen jedem die Möglichkeit geben sich mit österreichischenQualitätsmasken einzudecken und das zu den niedrigsten Preisen ab 10 Cent.Dieser Preisvorteil ist erheblich, wenn man bedenkt, dass unsere Masken nochimmer im Großhandelseinkauf bei etwa 85 Cent das Stück liegen." Nach derVersteigerung werden die marktüblichen Preise wieder eingeführt. Es wird daraufhingewiesen, dass es sich um keine Zwangsversteigerung handelt.