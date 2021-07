Vertical Wellness gibt Fusion mit CanaFarma Hemp Products Corp. bekannt

Das Führungsteam von Vertical Wellness, dem CEO J. Smoke Wallin angehört, wird das fusionierte Unternehmen leiten. Der Unternehmenszusammenschluss wird unter dem Namen CanaFarma Corp. firmieren, aber den Namen Vertical Wellness beibehalten.

Dank dieser Fusion avanciert Vertical Wellness zum ersten börsennotierten CBD-Markenunternehmen. Der Marktwert des fusionierten Unternehmens wird bei über 50 Millionen Dollar liegen, könnte aber auch erheblich höher ausfallen, je nachdem, wie sich der Aktienkurs im Anschluss an die Pressemeldung entwickelt.

CanaFarma ging im März 2020, exakt zu Beginn der COVID-19-Pandemie, an die Börse. Der Börsengang des Unternehmens an der kanadischen Börse Canadian Securities Exchange verlief sehr erfolgreich; die Aktie wurde bis zu einem Kurs von rund 1,50 Dollar gehandelt und die Marktkapitalisierung des Unternehmens stieg auf über 200 Millionen Dollar.

„Mit dieser Plattform kann Vertical Wellness seine Vision umsetzen. Um ein Portfolio von Marken quer über ein breites Spektrum von Kategorien und Marktsegmenten zu lancieren, sind entsprechende Ressourcen nötig; und der Deal mit CanaFarma bietet uns die Möglichkeit, an genau die Menge an Ressourcen heranzukommen, die wir benötigen“, erläutert J. Smoke Wallin, CEO von Vertical Wellness. „Die Zusammenarbeit mit Kathy Ireland und ihrem herausragenden internationalen Team ist für jedes Unternehmen der CBD-Branche eine großartige Chance. Vertrauen und Glaubwürdigkeit haben oberste Priorität. Viele berühmte Persönlichkeiten geben ihren Namen für CBD-Produkte her. Diese Beschreibung trifft allerdings auf die Art und Weise, wie Kathy ihr Geschäft führt, in keinster Weise zu. Kathy versorgt Vertical Wellness mit jeder Menge Power. Erst vor 5 Tagen wurde über sie in Yahoo Finance berichtet, nachdem sie vom License Global Magazine auf Platz 15 der mächtigsten Weltmarken gereiht wurde. Das ist das höchste Ranking, das eine Frau im Lizenzgeschäft erzielen kann, noch dazu als Einzelunternehmerin in der Lizenzbranche. Kathy wird in diesem Jahr als jüngster Neuzugang der Geschichte in die ‚Hall of Fame‘ der Lizenzbranche eingehen. Wir sind sehr stolz auf Kathy und auf die außerordentlichen Leistungen dieser brillanten Unternehmerin, Philanthropin und Führungsikone in einem der großartigsten Unternehmen der Welt.“