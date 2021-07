Ölpreise rutschen weiter ab - US-Rohölbestände sinken deutlich

Anzeige

London 08.07.2021 - Die Ölpreise bewegen sich am Donnerstag weiter nach unten, belastet von den Sorgen über die Entwicklung des Angebots. Derweil sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche erneut deutlich gesunken.



Das private American Petroleum Institute meldete gestern den Rückgang der Rohölbestände um 7,98 Mio. Barrel. Darüber hinaus sollen die Benzinbestände um 2,74 Mio. Barrel gesunken sein und bei den Destillaten war ein Anstieg um 1,09 Mio. Barrel zu verzeichnen. Im wichtigen Lagerstandort Cushing, Oklahoma sieht das API einen Anstieg der Rohölbestände um 152.000 Barrel.