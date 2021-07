---------------------------------------------------------------------------

Zürich, 8. Juli 2021 - TX Markets baut sein Immobilienmarktplatz-Portfolio aus und übernimmt per sofort das Westschweizer Immobilienportal Acheter-Louer.ch inklusive des CRM-Systems Publimmo. Das Immobilienportal mit Sitz in La Tour-de-Peilz im Kanton Waadt wurde 2010 gegründet und bietet Immobilienmaklern schnelle und effektive Kommunikations- und CRM-Tools für die Publikation auf Acheter-Louer.ch und anderen Partner-Webseiten an.

Acheter-Louer.ch ist ein sehr erfolgreiches und organisch gewachsenes Immobilienunternehmen in der Romandie mit rund 650 Kunden. Es wurde 2010 von den ehemaligen Immobilienmaklern Astrid und Philippe Schyrr gegründet, um digitale Marketing-Lösungen für Immobilienmakler in der Romandie anzubieten. Ein wichtiger Bestandteil des Erfolgs ist dabei die CRM-Lösung für Immobilienmakler Publimmo. Als Partner der Westschweizer Immobilienwirtschaft verfügt das Unternehmen über eine hohe Bekanntheit. Das Unternehmen ergänzt das Immobilien-Marktplatzportfolio von TX Markets in der Westschweiz ideal und wird neben Homegate unter der Führung von Philippe Schyrr weitgehend unabhängig weiterbetrieben.



Philippe Schyrr, Gründer von Acheter-Louer.ch: «TX Markets hat mit dem führenden Immobilienportal Homegate bereits weitreichende Erfahrung im Immobilienmarkt. Damit konnten wir für den Verkauf einen idealen Partner gewinnen, der unsere Ambitionen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung von Acheter-Louer.ch und unserer CRM-Lösung für Immobilienmakler Publimmo teilt.»



Olivier Rihs, CEO TX Markets AG: «Wir verfolgen die Entwicklung bei Acheter-Louer.ch in der Westschweiz schon länger gespannt. Als erfolgreiches Immobilienportal und Familienunternehmen ist das Unternehmen eine ideale Ergänzung für unser Portfolio und bestärkt unsere Wachstumsstrategie bei TX Markets. Ich freue mich sehr auf den Austausch und die weitere Zusammenarbeit mit den beiden Gründern Philippe und Astrid Schyrr.»

°