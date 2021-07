Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Osteuropa Schluss Börsen mit klaren Verlusten An den Börsen in Osteuropa ist es am Donnerstag ebenso wie im westeuropäischen Börsenumfeld nach unten gegangen. Dabei schloss vor allem die Börse in Warschau klar im Minus. Unter anderem befürchten Anleger derzeit wegen der besonders ansteckenden …