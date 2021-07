Gold Mountain erhält Update vom Ministry of Mines

https://www.youtube.com/watch?v=FJ4rzKifyto

„Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Gold Mountain und markiert den Abschluss des Überprüfungs- und Informationsantrags im Rahmen des Genehmigungsänderungsprozesses. Alle Informationen liegen nun den regionalen Regulierungsbehörden vor und auf Grundlage unserer Korrespondenz gehen wir davon aus, dass die Genehmigung in den kommenden Wochen erteilt wird“, sagte Kevin Smith, CEO und Director von Gold Mountain. „Wir möchten den umliegenden indigenen Gemeinschaften für ihren Beitrag und ihre Anleitung zur optimalen Entwicklung des Projekts danken. Wir erkennen auch an, dass dies nur der erste Schritt von vielen ist und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und Beratung, wenn die Mine in die Produktion übergeht.

In der Zwischenzeit schreitet die Entwicklung vor Ort voran. Unser Explorationsunternehmen, HEG Explorations Services Inc., führt im Rahmen unseres Phase-2-Programms weiterhin aggressive Bohrungen auf dem Konzessionsgebiet durch. Die Bauarbeiten sind in vollem Gange, und bei Nhwelmen-Lake wird die Berge abgetragen, um unser erstes Grubenmodell (Pit Shell) zu entwickeln und die hochgradige, flache Mineralisierung freizulegen, die wir in den ersten Jahren des Minenplans ins Auge fassen werden. Unsere Zeitpläne und Unternehmensziele wurden immer als aggressiv betrachtet, aber wir haben unsere Fähigkeit unter Beweis gestellt, den Shareholder Value zu realisieren und auch weiterhin zu erzielen, wenn wir den nächsten Gold- und Silberproduzenten von BC aufbauen.“