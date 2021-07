DGAP-News Energiekontor stellt Report zu Windpark-Optimierung vor und bietet Know-how am Markt an Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 13.07.2021, 07:30 | 55 | 0 | 0 13.07.2021, 07:30 | DGAP-News: Energiekontor AG / Schlagwort(e): Markteinführung/Produkteinführung

Energiekontor stellt Report zu Windpark-Optimierung vor und bietet Know-how am Markt an



13.07.2021 / 07:30

- Positive Bilanz nach 5 Jahren systematischer Optimierung des Eigenparksegments - Fazit: Durchschnittlich 2% Mehrertrag p. a. und über 20% Kostensenkung - Ab heute bietet Energiekontor Windparkmanagement als Dienstleistung an Im heute veröffentlichten "Report Windpark-Optimierung 2016-2020" zieht Energiekontor Bilanz zur Auswirkung von Optimierungsmaßnahmen des Eigenparksegments in den letzten fünf Jahren. Demnach wurden über alle Windparks hinweg 2% Mehrertrag p. a. und mehr als 20% Kostensenkung erzielt. Gleichzeitig gibt die Energiekontor AG bekannt, dass sie ihr Optimierungs-Know-how ab jetzt auch für externe Windparks in Form eines ganzheitliches Windparkmanagements als Dienstleistung anbietet. Seit 1990 projektiert und betreibt die Energiekontor AG über 100 Windparks und ist als Windenergie-Pionier bekannt. Seit 2016 betreibt Energiekontor ebenso eine systematische Ertragsoptimierung in den konzerneigenen Windparks. Das international erfolgreiche Unternehmen hat mittlerweile einen sehr umfangreichen Wissensstand darüber erzielt, welche Nachrüstung bei welcher Turbine unter welchen Umständen wie viel mehr Leistung bringt. Diese Kenntnisse basieren auf der, gemeinsam mit der Industrie entwickelten 13 herstellerunabhängigen innovativen Technologien zur Ertragssteigerung bei Windturbinen. Auch die Kostenseite wurde detailliert analysiert, zahlreiche Kostenfaktoren konnten teils erheblich reduziert werden. "Die Effekte der Optimierungen haben unsere Erwartungen weit übertroffen. Durch unseren systematischen Ansatz konnten wir die Stromgestehungskosten in unseren Windparks um mehr als 20% senken und erzeugen darüber hinaus 15,5 Mio. kWh zusätzlichen Windstrom pro Jahr. Damit können weitere 6.500 Zwei-Personen-Haushalte versorgt werden", sagt Carsten Schwarz, Vorstand bei der Energiekontor AG und verantwortlich für den Bereich Betriebsführung. "Damit leisten wir auch aus dem Betrieb heraus einen wichtigen Beitrag um die Energiewende vorantreiben. Durch die deutlichen Ertragssteigerungen und Kostensenkungen setzen wir hier Maßstäbe für einen optimierten Weiterbetrieb, wie der Report zeigt", so Schwarz weiter. Seite 2 ► Seite 1 von 4 Energiekontor Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







