Virgin Galactic im Sturzflug, Qiagen enttäuscht und S Immo lenkt ein - BÖRSE TO GO

Hoch, höher, am höchsten. Nach dem Flug zu den Sternen befindet sich die Aktie von Virgin Galactic wieder im Sturzflug. Die Gesellschaft kündigte eine Kapitalerhöhung an. Qiagen enttäuscht die Anleger. Kein Umsatzwachstum im 3. Quartal und ein Gewinnrückgang wird erwartet. S Immo lenkt ein. Die Beteiligung an CA Immo wird verkauft.Asien handelt am Dienstagmorgen sehr freundlich. Fast alle Benchmarks der Region weisen Gewinne aus, wobei der Hang Seng Index und der KOSPI die Liste der Gewinner anführen. Die Futures notieren dagegen ...