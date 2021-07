Der Hemdenhersteller ETERNA verpasst auch das Quorum auf seiner zweiten Gläubigerversammlung. Die von der eterna Mode Holding GmbH vorgeschlagene Stundung der Zinszahlungen der Anleihe 2017/24 (WKN: A2E4XE) bis zum Laufzeitende kann nicht wie geplant durchgesetzt werden, da das notwendige beschlussfähige Quorum in Höhe von 25% des Anleihevolumens bei der zweiten Gläubigerversammlung des Unternehmens nicht erreicht wurde. Die ETERNA-Anleihe 2017/24 hat ein ausstehendes Volumen von 25 Mio. Euro und wird jährlich mit 7,75% p.a. verzinst. Rechtsanwalt Klaus Nieding wurde indes als gemeinsamer Vertreter aller Anleihegläubiger bestellt. ETERNA versucht nun Gespräche mit allen involvierten Parteien zu führen, um die Unternehmensfinanzierung weiter zu sichern. Zur umfassenden Bewertung der wirtschaftlichen und finanziellen Lage hat der Passauer Modeproduzent zudem ein IDW S6 Gutachten in Auftrag gegeben. Im Gegensatz dazu haben die Anleihegläubiger der EUR-Anleihe 2022 der 4finance Holding S.A. einer Refinanzierung ihrer Anleihe zugestimmt. Die Anleihe-Laufzeit wird somit um drei Jahre bis 2025 verlängert.

In der Kalenderwoche 28 (12.07. -16.07.21) haben die Analysten der URA Research GmbH eine neue Auswertung zu denen von ihnen beobachteten Mittelstandsanleihen veröffentlicht. Demnach haben sich die URA-Beurteilungen für 13 Anleihen bestätigt, wohingegen zwei Anleihen herabgestuft wurden. Dabei handelt es sich um die Schalke 04-Anleihe 2016/23 und Katjes International-Anleihe 2019/24. Eine Verbesserung hat es indes bei keiner der von URA beobachteten Anleihen gegeben. Die beiden neuen in diesem Jahr emittierten Fußballanleihen von Schalke 04 und Werder Bremen wurden indes neu in die URA-Beobachtung aufgenommen und äußerst kritisch bewertet. Die URA-Experten bemängeln zudem, dass externe Ratings von KMU-Emittenten immer weniger nachgefragt werden .

Die Analysten der Augsburger GBC AG stufen die 5,75%-Anleihe der GECCI Investment KG unter Berücksichtigung der Bonität im Marktvergleich weiterhin als „überdurchschnittlich attraktiv“ ein und bleiben bei ihrer Beurteilung von 4 von möglichen 5 GBC-Falken. Hauptgrund für die positive Bewertung sei der planmäßige Verlauf des größten Immobilienprojekts der GECCI-Gruppe in Bockenem. Die fünfjährige GECCI-Anleihe 2020/25 (WKN: A3E46C) ist mit einem geplanten Volumen von bis zu 8 Mio. Euro und einem jährlichen Zinskupon von 5,75% ausgestattet. Die Emissionsphase der an der Börse Frankfurt gelisteten Anleihe läuft noch bis zum 31.08.2021 bei einer Mindestinvestitionssumme von 1.000 Euro. Der monatlich ausschüttende Anleihefonds „FU Fonds – Bonds Monthly Income“ (WKN: HAFX9M) feiert in diesen Tagen seinen zweiten Geburtstag. Zum zweiten Jahrestag weist der Fonds eine Performance von +8 % aus und kann damit sein selbsternanntes Ziel von 4 % p.a. (nach Kosten) nach zwei Jahren erreichen. Das Fondsvolumen beträgt aktuell 15,36 Mio. Euro.

Der Insolvenzverwalter der insolventen S.A.G. Solarstrom AG nimmt in diesen Tagen die Schlusszahlung in Höhe von 18,23% auf die festgestellten Forderungen der Anleihe 2010/15 (ISIN: DE000A1E84A4) vor. Einschließlich der im Zuge des Insolvenzverfahrens bereits getätigten Abschlagszahlungen beträgt die Gesamtquote damit 44,23%. Die SLM Solutions Group AG hat über eine Kapitalerhöhung 25 Mio. Euro für das weitere Unternehmenswachstum eingesammelt und die Media and Games Invest SE hat die Übernahmen von Smaato, einer führendem digitalen Werbeplattform, vereinbart. Die Coreo AG hat das größte Immobilienportfolio in der Unternehmensgeschichte erworben, dabei handelt es sich um1.341 Wohn-, 8 Gewerbe- und 7 sonstigen Einheiten sowie 41 Stellplätzen und Garagen. Die PNE AG hat in dieser Woche die Rechte an drei Windparkprojekten in Rumänien verkauft. In den Projekten können Windenergieanlagen mit einer Nennleistung von bis zu 220 MW errichtet werden. Und die Nordex Group hat zwei Aufträge für Anlagen der Delta4000-Baureihe über insgesamt 54,9 MW aus Italien erhalten.

