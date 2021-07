FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Puma SE von 85 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngsten Probleme einiger Bekleidungskonzerne wegen der Debatte um die Menschenrechte in China ließen nach, seien aber durchaus ein Risiko, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings dürften die langfristigen Folgen für Sportmodeunternehmen nur begrenzt sein./mis/edh

