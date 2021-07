Krise, Inflation, Unsicherheit? Mit aussichtsreichen Goldaktien wie der von Leocor Gold (WKN: A2QAR2) winken Investoren hohe Gewinne, unabhängig davon was der Gesamtmarkt macht. Doch viel Zeit zum Einstieg bleibt nicht.

Woche für Woche nimmt der Goldrausch im kanadischen Neufundland immer mehr Fahrt auf! Player wie New Found Gold, Labrador Gold und nun auch Leocor Gold stehen in diesem neuen Goldrausch vor einer millionenschweren Wachstumsstrecke.



Leocor Gold +++ CSE: LECR +++ WKN: A2QAR2



Längst mischen in Neufundland bekannte Branchengrößen wie Eric Sprott und Rob McEwen mit großen Summen mit: Vielleicht hat sich der eine oder andere auch schon bei Leocor Gold positioniert, denn die eklatante Unterbewertung dieses Neufundlandplayers dürfte nicht mehr lange Bestand haben. Schließlich erwarten nicht nur wir von Leocor Gold in den nächsten Wochen spektakuläre Ergebnisse.







Diverse neue bedeutende mineralisierte Strukturen auf den Leocor-Grundstücken wurden bereits entdeckt und erste Explorationsziele werden nun erkundet. Es kann also eigentlich fast nur noch weiter nach oben gehen mit dieser kleinen Goldaktie, die bis heute nur die Wenigsten auf dem Schirm haben.



Finanzierungsrunde über 11 Mio. erfolgreich abgeschlossen



Und auch die vierwöchige Finanzierungsrunde unseres Goldfavoriten ist abgeschlossen und damit als potentieller Belastungsfaktor endgültig aus dem Weg. Unterm Strich wurden rund 11 Mio. kanadische Dollar (CAD) statt der ursprünglich geplanten 7,5 Mio. CAD eingesammelt: Das ist sehr ordentlich für einen Junior-Explorer, der Anfang Juni nur etwas mehr als Doppelte auf die Börsenwaage brachte und heute bei Kursen um 0,75 CAD knapp 40 Mio. CAD wert ist.



Wenngleich sich durch die Transaktion die Zahl der ausstehenden Aktien von 31,5 auf 52,7 Millionen erhöht hat, ist der Neufundlandplayer auf dem absolut richtigen Weg und nunmehr auf absehbare Zeit durchfinanziert! Im Zuge der Transaktion wurden rund 17 Millionen neue Aktien zu je 0,50 CAD und rund 4,2 Millionen neue Anteile zu je 0,60 CAD ausgegeben.



Ganz wichtig für Investoren: Frühestens ab Mitte November dürfen die Zeichner der neuen Aktien ihre Leocor-Anteile versilbern! Verkaufsdruck von dieser Seite ist also auf absehbare Zeit ausgeschlossen.



Geht die Aktie in den kommenden Quartalen ihren Weg, wird damit auch gleich die Basis für weitere Einnahmen gelegt, denn im Zuge der Finanzierungsrunde wurden auch Bezugsscheine zum Erwerb weiterer Leocor-Aktie ausgegeben. Damit kann binnen zwei Jahren gegen Zahlung von 0,75 CAD eine neue Leocor-Aktie erworben werden, was der Company nochmals über 15 Mio. CAD in die Kassen spülen würde.







Sie sehen: Leocor dreht das ganz große Rad!



Die Firmenlenker wissen ganz genau welche Möglichkeiten sich in Neufundland eröffnen und stellen die junge Company für alle Eventualitäten auf.



Kommen nun noch die ersehnten Nachrichten von den Explorationsteams aus Neufundland ist der Kurs für den großen Kurssprung bereit! Es ist deshalb alles andere als ein Wunder, dass die Leocor-Aktie weitgehend abgekoppelt vom Gesamtmarkt performt: Leocor hat seine Explorationen auf seinem Vorzeigeprojekt im westlichen Teil Exploits-Goldgürtel gestartet und alle Investoren sind nun auf die ersten Ergebnisse gespannt und positionieren sich!



Das "Atlantic Gold Portfolio" der Company umfasst ganze 1.528 Quadratkilometer. Mit Abstand größtes Flaggschiff ist ein zusammenhängendes Projektpaket im Western Exploit Distrikt - jenem Goldgürtel, der schon New Found Gold und Labrador Gold zu Vervielfachungen verholfen hat!



Hier sitzt Leocor auf 144.000 Hektar Fläche mit unzähligen Bohrzielen, die auf ihre Erkundung warten. Frühere Explorationen - meist Bodenproben - deuten vielfach auf hochgradig mineralisierte Lagerstätten sowie auf enormes Potenzial für Goldvorkommen in großem Maßstab.



Vor Ort wird das Explorationsteam übrigens vom legendären kanadischen Prospektor Shawn Ryan geleitet, der inzwischen auch technischer Berater von Leocor Gold ist und die Company explizit auf die gewaltigen Chancen des heutigen Flaggschiff-Projektes im Western Exploit Distrikt hingewiesen hatte. Dort fand bis heute keine moderne Goldexploration statt!



Explosives Jackpot-Potenzial in Neufundland



Das ist insofern extrem spannend, weil viele Geologen jenem Exploits-Goldgürtel massives Potenzial für noch viele weitere Neuentdeckungen zusprechen. Ähnlich wie im bekannten Carlin-Trend in Nevada dürfte sich in Neufundland die Geologie mehrfach wiederholen. Stimmt diese These, wären Leocor´s Explorationsflächen vor Ort Gold wert. Sollten die anstehenden Explorationsergebnisse also ähnlich wie bei den südöstlichen Nachbarn New Found Gold, Labrador & Co. ausfallen, könnte Leocor seinen Wert quasi über Nacht vervielfachen.



Beindruckende Highlights zu Leocor Gold:



Extrem spannende Explorationsfirma mit einem üppigen Projektpaket in der bergbaufreundlichen kanadischen Provinz Neufundland.



144.000 Hektar großes Projekt im so genannten Western Exploit Distrikt nur rund 75 Kilometer Luftlinie von New Found Gold´s Projektgebiet entfernt.



Das Projektgebiet wurde vom erfolgreichen Prospektor Shawn Ryan empfohlen: Drei zusammenhängende Projekte im Herzen von Neufundland.



Explorationsgebiete von Robert's Arm, Leamington und Hodge's Hill umfassen zahlreiche geologisch günstige Korridore, die auf regionale Goldvorkommen hinweisen.



Hervorragendes, sehr erfahrenes Management-Team!



Niedrige Marktkapitalisierung und damit sehr attraktiv bewertet!



Nach Abschluss der Kapitalerhöhung verfügt Leocor über mehr als genügend Kapital, um die Explorationsvorhaben in Neufundland zu stemmen.



Zahlreiche Katalysatoren, Explorationsergebnisse und Newsflow in naher Zukunft erwartet.