AMP Robotics kooperiert bei der europäischen Expansion mit einem führenden Recycling-Anbieter

AMP Robotics Corp. (kurz „AMP“), ein Pionier in den Bereichen KI, Robotik und Infrastruktur für die Abfall- und Recyclingindustrie, baut seine Präsenz in Europa angesichts der steigenden Nachfrage nach den KI- und Automatisierungslösungen des Unternehmens weiter aus.

Gary Ashburner, AMP Robotics (Photo: Business Wire)

AMP hat REP-TEC Advanced Technologies, einen Spezialanbieter für die Lieferung, Installation und Wartung von Recyclinganlagen, zum offiziellen Wiederverkäufer und Integrationspartner für Kunden in Großbritannien und Irland ernannt. Um die Expansion des Geschäfts in Europa weiter zu fördern, hat AMP darüber hinaus Gary Ashburner als europäischen Geschäftführer eingestellt, der die Infrastruktur des Unternehmens in der Region ausbauen soll. Von Großbritannien aus leitet Ashburner die Kunden- und Partnerakquise, die Beratung vor und nach dem Verkauf, das Systemdesign, die Lieferung, Installation, Schulungen und den Service.

„In den USA sehen wir ein größeres Interesse an unserer Technologie und eine größere Verbreitung, da Kunden unsere KI-gesteuerten Robotersortiersysteme nachbestellen, um sie in anderen eigenen Anlagen zu installieren. Dies führt zu einer soliden Pipeline in den USA, die sich nach der Installation unseres ersten Robotersortiersystems in Europa Ende letzten Jahres auch international fortsetzt“, so Ashburner. „Gemeinsam mit REP-TEC setzen wir uns für die Verbesserung der globalen Ressourceneffizienz und -produktivität ein und freuen uns darauf, mit einem etablierten Marktführer zusammenzuarbeiten, der ebenfalls auf neue Technologien und Innovationen setzt, während wir unsere Bemühungen zur Modernisierung und Erweiterung der Recycling-Infrastruktur in Europa und weltweit verstärken.“

Die europäische Expansion von AMP ist Ausdruck des starken Umsatzwachstums im Jahresvergleich und der Investitionen in die betriebliche Skalierung, die durch die jüngste Finanzierungsrunde in Höhe von 55 Millionen USD zu Beginn des Jahres ermöglicht wurden. Die KI-Plattform des Unternehmens, AMP Neuron, umfasst den größten bisher bekannten realen Recycling-Datensatz für maschinelles Lernen und ist in der Lage, mehr als 100 verschiedene Wertstoffkategorien und -merkmale in den Bereichen Einweg-Recycling, Elektroschrott sowie Bau- und Abrissschutt zu klassifizieren, wobei eine Objekterkennungsrate von mehr als 10 Milliarden Artikeln pro Jahr erreicht wird.