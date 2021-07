Relief berichtet, dass sein US-amerikanischer Partner den Nachweis erbracht hat, dass Aviptadil der Ausschüttung großer Mengen an Zytokinen (Zytokin-Sturm) bei COVID-19-Patienten vorbeugt

Genf, Schweiz, 20. Juli 2021 - RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (SIX: RLF, OTCQB: RLFTF) ("Relief"), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das Patienten, die an schweren Krankheiten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf leiden, therapeutische Hilfe bieten möchte, berichtete heute, dass die Muttergesellschaft seines Kooperationspartners, NRx Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: NRXP) ("NRx"), gestern in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, dass sie eine statistisch signifikante Wirksamkeit von Aviptadil in der Prävention der Ausschüttung großer Mengen von Zytokinen nachgewiesen hat. Dieser sogenannte Zytokin-Sturm wird gemeinhin mit der Mortalität von COVID-19-Patienten in Verbindung gebracht. Die Daten zur Zytokinkonzentration wurden, wie berichtet, im Rahmen der US-amerikanischen Phase-2b/3-Studie mit Aviptadil zur Behandlung von kritisch kranken Patienten mit COVID-19-bedingtem Atemversagen im Vergleich zu Placebo erhoben.

NRx gab auch bekannt, dass es diese Ergebnisse als Ergänzung seines laufenden Antrags auf Zulassung als Notfallmedikament (Emergency Use Authorization, EUA) bei der US-amerikanischen Zulassungsbehörde (Food and Drug Administration, FDA) vorgelegt hat und die Einreichung einer Absichtserklärung zum Nachweis geeigneter Biomarker ("biomarker letter of intent") als Teil des im Rahmen des "21st Century Cures Act" zugelassen FDA-Biomarker-Programms vorbereitet.

NRx kündigte ebenfalls an, dass sie auch weiterhin auf Informationsanfragen der FDA nach zusätzlichen Daten zur Unterstützung des derzeit anhängigen EUA-Antrags für Aviptadil zur Behandlung kritisch kranker COVID-19-Patienten reagieren wird.

Die entsprechende NRx-Pressemitteilung kann hier abgerufen werden.