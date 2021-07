In unserer letzten Kommentierung zur HEXO Corp. thematisierten wir die damals frischen Quartalsergebnisse des Unternehmens sowie die gleichzeitig angespannte charttechnische Verfassung der Aktie.

Rückblick. In der Kommentierung vom 21.06. hieß es unter anderem „[…] Noch Anfang Juni verpasste es die Aktie, den wichtigen Widerstand bei 7,5 US-Dollar zu überwinden, um sich so den Weg in Richtung 8,0 US-Dollar freizukämpfen. Im Vorfeld der Zahlen zog sich der Wert auf 7,0 US-Dollar bzw. knapp darunter zurück. Die Reaktion auf die Zahlen bringt die Aktie nun gehörig in die Bredouille, steht doch plötzlich der zentrale Unterstützungsbereich von 6,0 / 5,8 US-Dollar im Fokus. Sollte es darunter gehen, könnte es prekär werden. In diesem Fall stünde einem Ausbau der Bewegung auf 5,0 US-Dollar (inkl. 200-Tage-Linie) nicht sonderlich viel im Weg. Um für Entlastung zu sorgen muss HEXO zurück über die 7,0 US-Dollar, idealerweise über die 7,5 US-Dollar. […]“