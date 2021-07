Mydecine erweitert Portfolio an neuartigen Molekülen und reicht neues Patent für MDMA-ähnliche Verbindungen ein

Denver, 21. Juli 2021 – Mydecine Innovations Group (NEO: MYCO) (OTC: MYCOF) (FSE: 0NFA („Mydecine“ oder das „Unternehmen“), ein aufstrebendes Biopharma- und Life-Sciences-Unternehmen, das sich der Forschung, Entwicklung und Akzeptanz alternativer Naturheilmittel für den Mainstream-Einsatz verschrieben hat, gab heute bekannt, dass das Unternehmen ein neues Patent für MDMA-ähnliche Verbindungen eingereicht hat, um sein robustes Portfolio an neuartigen Verbindungen weiter auszubauen.

„Wir bei Mydecine freuen uns, unser Arzneimittelentwicklungsprogramm um die Verbesserung von Entaktogenen erweitern zu können“, sagte Rob Roscow, Chief Scientific Officer. „Die bahnbrechenden Fortschritte, die wir in den klinischen Phase-3-Studien zur MDMA-unterstützten Psychotherapie bei posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) der Multidisciplinary Association of Psychedelic Studies (MAPS) gesehen haben, einschließlich der Auszeichnung „Breakthrough Therapy“ von der Food and Drug Administration (FDA), sind vielversprechend. Wir sind davon überzeugt, dass die Anpassung der Eigenschaften dieser Verbindungen ihren Nutzwert für Medizin und Therapie erheblich verbessern wird. Diese Einreichung ist Teil unserer kontinuierlichen Bemühungen, unser robustes IP-Portfolio zu erweitern, da wir kontinuierlich neue Patente anmelden, die ein hohes Potenzial für den erweiterte Verwendung von Psychedelika für medizinische Zwecke bieten.“

Dieses weitreichende Patent würde es Mydecine ermöglichen, seine Abdeckung in der Arzneimittelentwicklungsforschung für vielversprechende Entdeckungen und Fortschritte bei der FDA-Zulassung für neue Therapeutika zu skalieren, einschließlich der Auszeichnung als „Breakthrough Therapy“ in Bezug auf die Behandlung von PTBS in vergangenen Jahren. Mit dem angemeldeten Patent auf entaktogene Verbindungen könnte das Unternehmen Behandlungen weiterentwickeln, die den Anforderungen der medizinischen Praxis genau entsprechen, indem es Schäden reduziert und das Sicherheitsprofil im Vergleich zu herkömmlichen MDMA verbessert.

Mit der vollständigen behördlichen Genehmigung durch Health Canada für den exklusiven Zugang zu einer vollständigen cGMP-zertifizierten pharmazeutischen Produktionsanlage setzt Mydecine den klinischen Fortschritt seiner 4 führenden neuartigen Verbindungen, MYCO-001 bis 004, fort und kann aktive Pilzverbindungen importieren oder exportieren, kultivieren, extrahieren oder isolieren und analysieren. Die neuen Patentanmeldungen sollen die Pipeline über MYCO-004 hinaus füllen.