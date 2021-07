Une Assemblée générale ordinaire des actionnaires d’EDF s’est tenue le 22 juillet 2021 à huis clos, au siège social de la Société à Paris, sous la présidence de M. Jean-Bernard Lévy.

Les actionnaires représentés détenaient 90,79 % du capital d’EDF.

Ils ont approuvé les deux résolutions qui leur ont été soumises par le Conseil d’administration :

La nomination de Madame Nathalie Collin, Directrice générale adjointe et Directrice Générale de la Branche Grand Public et Numérique du groupe La Poste, comme nouvelle administratrice indépendante de la société, pour une durée de 4 ans.





A l’issue de l’Assemblée générale, le Conseil d’administration d’EDF comprend une proportion de 50 % de femmes et de 41,7 % d’administrateurs indépendants, hors administrateurs représentant les salariés.

La biographie de Nathalie Collin est disponible dans les documents de l’Assemblée générale du 22 juillet 2021, à l’adresse : www.edf.fr/ag. Les biographies de l’ensemble des membres du Conseil d’administration peuvent être consultées à l’adresse suivante : https://www.edf.fr/groupe-edf/qui-sommes-nous/gouvernance/conseil-d-ad ....

Les pouvoirs pour la réalisation des formalités.





Au cours de l’Assemblée, les actionnaires ont eu la possibilité de poser des questions auxquelles il a été répondu en séance.

Les résultats complets des votes, les présentations ainsi que la retransmission de l’intégralité de l’Assemblée générale ordinaire sont disponibles sur le site internet d’EDF à l’adresse suivante www.edf.fr/ag.

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d'énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l'énergie nucléaire et renouvelable (y compris l'hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d'être d'EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe participe à la fourniture d'énergie et de services à environ 37,9 millions de clients (1), dont 28,7 millions en France (2). Il a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 69,0 milliards d'euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

(1) Les clients sont décomptés depuis 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.

(2) Y compris ÉS (Électricité de Strasbourg).

