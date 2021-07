DGAP-News: AlzChem Group AG / Schlagwort(e): Marktbericht

AlzChem Group AG gewinnt dank neuem Produkt für mehr Klimaschutz in der Landwirtschaft den Responsible-Care-Wettbewerb 2021 in Bayern



23.07.2021 / 09:34

Trostberg, 23. Juli 2021 - Die AlzChem Group AG, ein vertikal integrierter Spezialchemie-Anbieter mit führender Marktposition in ausgewählten Nischenmärkten, wurde für ihren innovativen Zusatzstoff Eminex(R) als Sieger des Responsible-Care-Wettbewerbs 2021 in Bayern ausgezeichnet. Responsible Care ist ein Beitrag zur gemeinsamen Nachhaltigkeitsinitiative Chemie3 der drei Partner Verband der Chemischen Industrie e.V., IG Bergbau, Chemie, Energie und Bundesarbeitgeberverband Chemie e.V. Mit einer Teilnahme leistet jedes Unternehmen gleichzeitig einen Beitrag zu der Nachhaltigkeitsinitiative Chemie3. Andreas Niedermaier, CEO der AlzChem Group AG: "Wir freuen uns über diese besondere Auszeichnung. Es zeigt eindrucksvoll den Erfolg unserer intensiven F&E-Aktivitäten und ist ein Beleg für unsere Nachhaltigkeitsstrategie. Durch den Einsatz von Eminex(R) können Landwirte gemeinsam mit uns einen essentiellen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel und zum Erreichen der Klimaziele leisten." Eminex(R) ist ein Additiv für Gülle und Biogasgärreste, das zuverlässig 90 % bis 100 % der Methan- und CO 2 -Emissionen hemmt und somit eine umwelt- und klimaschonende Lagerung der Gülle ermöglicht. Zudem führt es zu einer verbesserten Qualität und Düngewirkung der Gülle sowie zu einer Verringerung des erforderlichen Lagervolumens. Entsprechend positiv lautet auch das offizielle Jury-Statement: "Eine herausragende Entwicklung, die den Klimaschutz fest im Fokus hat. Das schnell und effizient implementierbare Verfahren hat sehr großes Potential für eine signifikante Reduktion von Methan-Emissionen in der Landwirtschaft." Seite 2 ► Seite 1 von 3



