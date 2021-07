Frankfurt am Main (ots) -



- Die Hälfte der Frauen legt kein Geld zur Altersvorsorge an

- Frauen sind bei der Anlage in Aktien zurückhaltend

- Impact Investing bietet neue, voll transparente Möglichkeiten, Nachhaltigkeit

und Geldanlage zusammenzuführen



Wenn es ums Geld geht, ticken die Deutschen immer noch traditionell - das zeigt

eine repräsentative Studie, die Civey im Auftrag des Impact

Investing-Unternehmens Inyova durchgeführt hat. Blickt man auf die Unterschiede

zwischen Frauen und Männern in Bezug auf ihr Geldanlageverhalten, stellt man

eine Gemeinsamkeit fest: zu wenige beider Geschlechter legen Geld an. Frauen

sind jedoch weniger renditeorientiert als Männer und jede sechste Frau hat keine

Vorstellung davon, was ihr bei einer Geldanlage überhaupt wichtig ist.







Durchschnitt über weniger Geld verfügen als Männer. Ein Grund: die Gender Pay

Gap - Frauen verdienten im Jahr 2020 laut Umfragen des Statistischen Bundesamts

durchschnittlich 18 Prozent weniger pro Stunde als Männer - in denselben Berufen

auf den gleichen Positionen. Die ungleichen Geldverhältnisse beginnen bereits im

Kindesalter: Einer repräsentativen Forsa-Studie für den Kindermedienverlag Blue

Ocean zufolge bekommen Mädchen bereits im Alter von 4 bis 13 Jahren pro Monat im

Schnitt 11 Prozent weniger Taschengeld als Jungen. Umso wichtiger ist es daher,

Frauen darin zu bestärken, in ihre finanzielle Vorsorge zu investieren.



Ein neuer Ansatz - Impact Investing - bietet Frauen die Chance, die

Notwendigkeit einer Geldanlage mit dem Bedürfnis nach Nachhaltigkeit zu

verbinden. Die Umfrage hat nämlich auch gezeigt, dass Frauen (57 %) ein

nachhaltiger Lebensstil wichtig beziehungsweise innerhalb des vergangenen Jahres

wichtiger geworden ist.



Für Impact Investing existieren unterschiedliche Definitionen: Inyova definiert

Impact Investing als Investitionen, die neben einer finanziellen Rendite einen

messbaren positiven sozialen und ökologischen Effekt erzielen. Als Impact

Investor*in investiert man in Unternehmen, die sich zum Ziel gesetzt haben, zum

Beispiel ihre CO2-Emissionen zu reduzieren, sich für Menschenrechte einzusetzen

und eben auch eine faire und gleiche Bezahlung für alle Geschlechter zu

gewährleisten.



Inyova ermöglicht allen - insbesondere Erst- und Klein(st)-Anleger*innen -

risikooptimierte Investitionen mit echter nachhaltiger Wirkung. Aktuell sind

fast 40 Prozent der Inyova-Investor*innen Frauen. Die Inyova-Plattform und App

sind so konzipiert, dass auch Menschen ohne Finanzkenntnisse sich problemlos

zurechtfinden und volle Transparenz über die Gebühren und Unternehmen haben, in

die sie investieren. Damit fügt Inyova der traditionellen Geldanlage zwei

Komponenten hinzu: echte Nachhaltigkeitseffekte und digitale

Vermögensverwaltung. Die Kombination aus Geldanlage, einfacher Zugänglichkeit,

voller Transparenz und mit dem Geld etwas Positives zu bewirken, hat hohes

Potenzial auch diejenigen zum Investieren zu motivieren, die das Thema bisher

aufgeschoben haben.



Weitere Informationen gibt es hier: http://www.inyova.de/media-presse



Über Inyova



Inyova wurde 2017 in Zürich gegründet, die einzigartige Plattform für digitales

Impact Investing ging bereits 2019 an den Start. Das Unternehmen wird von

Tillmann Lang und Erik Gloerfeld geleitet. Die beiden Deutschen sind ehemalige

Umweltwissenschaftler, Mathematiker und McKinsey-Berater. Die Idee zu Inyova

entstand auf der Suche nach hochwirksamen Lösungen, um mehr Nachhaltigkeit zu

erreichen - eine der größten globalen Aufgaben für unsere Zukunft. Durch seine

Personal Impact Engine, modernste digitale Verbrauchertechnologie und den

absoluten Fokus auf Nachhaltigkeit revolutioniert Inyova die traditionelle

Vermögensverwaltung und Investmentangebote. Das Ziel: Die Disruption des von

Vermögensverwaltern und Banken gesetzten Status quo. Das Unternehmen hat

kürzlich eine Serie-A-Finanzierungsrunde über 11 Mio. CHF abgeschlossen. Inyova

hat Büros in Zürich, Frankfurt, Berlin und Bratislava. Mehr Informationen finden

Sie unter Inyova.de (https://yova.de/) .



