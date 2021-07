True Leaf reicht Antrag auf ein Handelsverbot für das Management ein

26. Juli 2021 - Vernon, BC - True Leaf Brands Inc. („True Leaf“ oder das „Unternehmen“) (CSE: MJ) (OTC Pink: TRLFF) (FWB: TLAA) gibt heute bekannt, dass das Unternehmen seine Frist, den 29. Juli 2021, für die Einreichung seiner geprüften Finanzergebnisse für das zum 31. März 2021 endende Geschäftsjahr, der entsprechenden Begleitunterlagen (Management’s Discussion and Analysis) und der damit verbundenen CEO- und CFO-Zertifizierungen (zusammen der „Jahresabschluss“) gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen versäumen wird.

Im Zusammenhang mit der Unfähigkeit des Unternehmens, seinen Jahresabschluss fristgerecht einzureichen, hat das Unternehmen einen Antrag auf Erteilung eines Handelsverbots für das Management (Management Cease Trade Order, das „MCTO“) gemäß der Vorschrift National Policy 12-203 - Management Cease Trade Orders („NP 12-203“) und wartet nun auf die Genehmigung durch die British Columbia Securities Commission (Anm.: Wertpapieraufsichtsbehörde von British Columbia). Es besteht keine Garantie, dass ein MCTO erteilt wird.

Das Unternehmen beantragt ein MCTO aufgrund der Komplexität, die durch seine Umstrukturierung im Jahr 2020 und den anschließenden Unternehmenszusammenschluss verursacht wurde. Beide Transaktionen haben die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigt, sein geprüftes Geschäftsergebnis für das Jahr fertigzustellen, und folglich zu einer Verzögerung bei der Fertigstellung seines Jahresabschlusses geführt.

Das Unternehmen geht davon aus, seinen Jahresabschluss einreichen zu können, sobald er vorliegt, aber in jedem Fall spätestens am 29. September 2021 (zweimonatiger Zeitraum gemäß NP 12-203). Bis zur Einreichung des Jahresabschlusses wird das Unternehmen den alternativen Informationsrichtlinien gemäß NP 12-203 nachkommen. Gemäß diesen Richtlinien muss das Unternehmen unter anderem alle zwei Wochen routinemäßige Statusberichte in Form von Pressemeldungen veröffentlichen, bis der Jahresabschluss eingereicht wurde.

Während des MCTO werden reguläre Investoren weiterhin mit den Stammaktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange handeln können. Der Chief Executive Officer und der Chief Financial Officer des Unternehmens sowie andere Board-Mitglieder, leitende Angestellte und Personen, die von den zuständigen Aufsichtsbehörden bestimmt werden, werden weder mit den Aktien des Unternehmens handeln können, noch wird das Unternehmen - direkt oder indirekt - Wertpapiere begeben oder Wertpapiere von einem Insider oder Mitarbeiter des Unternehmens erwerben können, bis das Unternehmen den Jahresabschluss und alle laufenden verpflichtenden Offenlegungsunterlagen eingereicht hat und das MCTO aufgehoben wurde.