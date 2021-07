JinkoSolar – Große Gefahr auf der Unterseite!

Das letzte Update zu JinkoSolar ist einige Tage her. Seitdem hat sich einiges getan. Unter anderem wurde ein wichtiges Kursziel auf der Oberseite abgeholt. Seitdem kippt JinkoSolar regelrecht um. Wie kann es nun weitergehen? Bei JinkoSolar …

Das letzte Update zu JinkoSolar ist einige Tage her. Seitdem hat sich einiges getan. Unter anderem wurde ein wichtiges Kursziel auf der Oberseite abgeholt. Seitdem kippt JinkoSolar regelrecht um. Wie kann es nun weitergehen?Bei JinkoSolar (US47759T1007) gibt es derzeit ein großes Problem. Dieses Problem nennt sich die „54 Euro-Hürde“. JinkoSolar kommt an dieser nicht vorbei. Nachdem dieser Widerstandsbereich mehrere Tage in Folge getestet wurde, geben die Investoren auf.Über 200 % Gewinn in einem halben Jahr? Realistisch? ...