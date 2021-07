OMV-Chef Seele legt zum Abschied Rekordergebnis vor

WIEN (dpa-AFX) - Das operative Ergebnis des österreichischen Öl- und Gaskonzerns OMV hat im ersten Halbjahr einen Rekordwert von 2,17 Milliarden Euro erreicht. Wie das Unternehmen am Mittwoch in Wien mitteilte, stieg der um Sondereffekte bereinigte Wert um 157 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, der von der ersten Welle der Corona-Pandemie geprägt war. Der deutsche CEO Rainer Seele, der die OMV Ende August verlässt, sah sich in seiner Strategie bestätigt, die Geschäftsfelder zu diversifizieren und die Chemiesparte auszubauen.

Dank der Konsolidierung der Chemie-Tochter Borealis in den Konzern legte der Umsatz um 73 Prozent auf 13,70 Milliarden Euro zu. Höhere Marktpreise steigerten den Erlös zusätzlich. Unter dem Strich fuhr das Unternehmen einen Gewinn von 1,64 Milliarden Euro ein, nachdem die OMV vor einem Jahr einen Verlust von 11 Millionen Euro verbucht hatte.