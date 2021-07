---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung - Halbjahresergebnis 2021



Zürich, 29. Juli 2021



Steigerung des Auftragseingangs und Gewinns



* Der Trend zur Automatisierung wurde in der Pandemie in den relevanten Industriesegmenten zusätzlich verstärkt und setzt sich weiter fort.

* Nachholeffekte treiben den Auftragseingang, welcher mit rund +51% deutlich über der Vorjahresperiode liegt.



* Die Umsatzentwicklung liegt pandemiebedingt und aufgrund von Zulieferengpässen noch etwas zurück.



* Die Profitabilität konnte durch einen vorteilhaften Umsatzmix, Skaleneffekte und Kostendisziplin auf allen Stufen deutlich gesteigert werden.



Das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 war erneut geprägt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, jedoch diesmal weitgehend zugunsten der Geschäftsentwicklung von Kardex. Der Auftragseingang erreichte in beiden Divisionen Rekordwerte und sorgte für volle Auftragsbücher. Die Umsatzentwicklung konnte pandemiebedingt und aufgrund erheblicher Engpässe in den globalen Zulieferketten nicht mithalten. Gut auf Kurs befinden sich die Beteiligungen zur Erweiterung des Lösungsportfolios.

Kardex verzeichnete in der Berichtsperiode mit EUR 302.5 Mio. einen bisher unerreichten Auftragseingang, der mehr als 50% über dem ersten Halbjahr 2020, aber auch über 25% über dem starken ersten Halbjahr 2019 lag. Dazu trugen Nachholeffekte sowie auch ein spürbarer Automatisierungsschub in verschiedenen Industriesegmenten bei. Der Auftragseingang im Neugeschäft steigerte sich um rund 80% und auch das Service Geschäft, welches stabil durch die Pandemie kam, legte mit rund 10% zweistellig zu. Der Auftragsbestand per 30. Juni 2021 beläuft sich auf EUR 313.4 Mio., das sind 42.3% mehr als zu Jahresbeginn.