Mobilum Technologies unterzeichnet Absichtserklärung mit Matic, um Polygon mit einer gehosteten On-Ramp- und Beta-Off-Ramp-Lösung auszustatten

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 29. Juli 2021 - Mobilum Technologies Inc. („Mobilum“' oder das „Unternehmen“) (CSE: MBLM) (OTC: TECXF) (FWB: C0B1), ein technologieorientiertes Unternehmen, das über eine systemkonforme digitale Zahlungsinfrastruktur und Digital-Asset-Management-Technologien den Zugang zu traditionellen Finanztransaktionen ermöglicht, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung unterzeichnet hat, um in Kooperation mit der Firma Matic Network BVI Limited („Matic“) eine On-Ramp- und Off-Ramp-Lösung für die Anwender und Entwickler von Matic zu kreieren.

Matic ist der Entwickler von Polygon, einem Protokoll und Rahmenwerk für den Aufbau und die Verbindung von Ethereum-kompatiblen Blockchain-Netzwerken. Polygon liefert die Kernkomponenten und Instrumente, um Teil der neuen, grenzenlosen Wirtschaft und Gesellschaft zu werden. Mit Polygon kann man für jedes Projekt ganz einfach ein eigenes Blockchain-Netzwerk einrichten, das die besten Eigenschaften von eigenständigen Blockchains (Souveränität, Skalierbarkeit und Flexibilität) und Ethereum (Sicherheit, Interoperabilität und Entwicklererfahrung) miteinander vereint. Zusätzlich sind diese Blockchains mit allen bestehenden Ethereum-Instrumenten kompatibel und können sowohl untereinander als auch mit Ethereum Nachrichten austauschen.

Mobilums gehostete On-Ramp-Lösung zur Konvertierung von Fiatwährungen in Kryptowährungen wird zum Einsatz kommen, um für Matic eine Brücke zwischen Fiat und Krypto zu errichten. Die Anwender können mit ihrer Kreditkarte MATIC-(Polygon)-Token, MATIC-(ERC-20)-Token und USDC-Stablecoin kaufen, ohne ein Konto an einer Kryptowährungsbörse einrichten zu müssen. Die Entwickler von Matic sind außerdem in der Lage, ihre DApp in die von Mobilum bereitgestellte On-Ramp-Lösung für die Konvertierung zwischen Fiat und Krypto zu integrieren und ihren Anwendern damit den Kauf von Polygon-Token und anderen Kryptowährungen innerhalb ihrer DApp zu ermöglichen. Diese nahtlose Einbindung sorgt dafür, dass der Anwender innerhalb der DApp bleibt, da er so für den Kauf und das Versenden von Kryptowährung keine Börse mehr benötigt.