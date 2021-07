Relay beauftragt führende Cybersicherheit-Marketing-Agentur Bluetext für Produktlinie Cybeats

Toronto (Ontario), 30. Juli 2021. Relay Medical Corp. (CSE: RELA, OTC: RYMDF, Frankfurt: EIY2) („Relay“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es Bluetext, eine führende Agentur für digitales Marketing im Bereich Cybersicherheit mit Sitz in Washington, D.C., mit der Entwicklung und Umsetzung einer leistungsstarken Marketingstrategie für die Produktlinie Cybeats beauftragt hat. Bluetext hat bei der Entwicklung erfolgreicher Marketingstrategien für technische Produkte in der Cybersicherheitsbranche für große und kleine Unternehmen eine beneidenswerte Reputation.

Relay hat Bluetext damit beauftragt, einen intensiven Marketingplan für die integrierte Cybersicherheitsplattform Cybeats zu entwickeln. Die Cybersicherheit in der IdD-Branche wurde zu einer Priorität, zumal es immer mehr Berichte über Hacker gibt, die sich über vernetzte Geräte Zugang zu wichtigen Daten verschaffen. Bluetext wird mit Cybeats zusammenarbeiten, um eine einzigartige, jedoch wirkungsvolle Marketingstrategie für die Cybersicherheitsplattform zu entwickeln und umzusetzen.

In einer kürzlich erlassenen Verordnung haben politische Entscheidungsträger in den USA den privaten Sektor aufgefordert, sich an die sich ständig ändernde Bedrohungslage anzupassen und dafür zu sorgen, dass vernetzte Geräte sicher gebaut und betrieben werden. Die Plattform Cybeats beinhaltet das SBOM Studio, ein umfassendes Tool, das Herstellern die Möglichkeit bietet, die Kontrolle über die Software-Lieferkette zu verwalten, sie gemeinsam zu nutzen und abzustimmen, während die Daten automatisch mit Bedrohungsdaten erweitert und neue Standards durch die Identifizierung von Schwachstellen und Sicherheitslücken in Softwarekomponenten eingeführt werden. Das Cybeats SBOM Studio quantifiziert das Risikoprofil des vom Hersteller entwickelten Produkts und bietet den Produktanwendern Transparenz in der Software-Lieferkette.

„Der Schwerpunkt unserer preisgekrönten Arbeit mit Cybersicherheitsunternehmen in allen Entwicklungsstadien – von globalen Marktführern über aufstrebende Marken bis hin zu reifen Start-ups – liegt auf der Entwicklung innovativer Marketingkampagnen, die es ihnen ermöglichen, sich von der Masse abzuheben und ihre Geschäftsziele auf effiziente Weise zu erreichen“, sagte Michael Quint, Co-President und Chief Strategy Officer von Bluetext. „Wir sind zuversichtlich, dass Bluetext eine wirkungsvolle Marketingstrategie zur Unterstützung der Geschäfts- und Wachstumsziele von Relay liefern kann und fühlen uns geehrt, für diesen Auftrag ausgewählt worden zu sein.“