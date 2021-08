Helvetica Fonds mit sehr erfreulichen Ergebnissen im ersten Halbjahr 2021

Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) mit Nettoinventarwert pro Fondsanteil von CHF 112.99

Im ersten Halbjahr 2021 nahmen die Mietzinseinnahmen des HSC Fund um rund 14% auf CHF 20.7 Millionen zu (H1 2020: CHF 18.2 Millionen). Der Anstieg im Vergleich zur Vorjahresperiode ist mehrheitlich auf Akquisitionen von attraktiven Liegenschaften im Laufe des Vorjahres 2020 zurückzuführen. Im ersten Halbjahr 2021 wurden keine weiteren Liegenschaften hinzugekauft. Der Wert des Immobilienportfolios per 30. Juni 2021 lag bei CHF 745.3 Millionen (31.12.2020: CHF 743.9 Millionen; 30.06.2020: CHF 678.4 Millionen). Der Vermietungsstand konnte durch gezielte Vermietungsaktivitäten weiter verbessert werden und blieb mit 94.8% per 30. Juni 2021 auf sehr hohem Niveau (31.12.2020: 94.6%; 30.06.2020: 94.4%).

Das Gesamtfondsvermögen lag bei CHF 763.4 Millionen (31.12.2020: CHF 770.1 Millionen; 30.06.2020: CHF 703.4 Millionen) und das Nettofondsvermögen bei CHF 490.7 Millionen (31.12.2020: CHF 500.2 Millionen; 30.06.2020: CHF 481.0 Millionen). Die Ausschüttung von CHF 5.10 pro Fondsanteil für das Geschäftsjahr 2020 erfolgte am 29. April 2021. Der Nettoinventarwert pro Fondsanteil erreichte per 30. Juni 2021 CHF 112.99. Dies kommt, bereinigt um die Ausschüttung, einer Steigerung von 2.7% gegenüber dem Jahresende 2020 gleich.

Weitere Details zum HSC Fund können dem Factsheet per 30. Juni 2021 entnommen werden. Der vollständige Halbjahresbericht 2021 und weitere Details zum Halbjahresergebnis des HSC Fund werden am 27. August 2021 veröffentlicht.

Immobilienportfolio des Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) wächst um rund 70%

ie Fondsleitung konnte im ersten Halbjahr 2021 erfolgreich eine Kapitalerhöhung für den HSL Fund durchführen, womit der Anlegerkreis erneut erweitert werden konnte. Mit dem Mittelzufluss wurden zehn Wohnliegenschaften (und eine sich im Bau befindliche Liegenschaft) mit insgesamt über 300 Wohnungen an attraktiven Lagen und einem Wert von rund CHF 130 Millionen akquiriert (Eigentumsübertragung der zehn Wohnliegenschaften per April / Juni 2021). Der Wert des Immobilienportfolios per 30. Juni 2021 erreichte CHF 345.8 Millionen, was gegenüber dem Jahresende 2020 einem Anstieg von rund 70% entspricht (31.12.2020: CHF 204.3 Millionen; 30.06.2020: CHF 100.8 Millionen). Als Folge des deutlichen Portfolioausbaus auch im vorangegangenen Geschäftsjahr stiegen die Mietzinseinnahmen in der Berichtsperiode 2021 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 um 153% auf CHF 4.7 Millionen (H1 2020: CHF 1.8 Millionen). In einer Stichtagsbetrachtung per 30. Juni 2021 lag der jährliche Soll Mietertrag neu bei CHF 14.1 Millionen (H1 2020: CHF 4.5 Millionen). Der Vermietungsstand konnte durch erfolgreiche Wiedervermietungsaktivitäten und durch die Akquisitionen im ersten Halbjahr 2021 verbessert werden und belief sich per 30. Juni 2021 auf 92.1% (31.12.2020: 89.2%; 30.06.2020: 86.9%). Der Gesamterfolg des ersten Halbjahrs 2021 bezifferte sich auf CHF 5.7 Millionen (H1 2020: CHF 4.1 Millionen).