WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA haben ihren Truppenabzug aus Afghanistan zu mehr als 95 Prozent abgeschlossen. Das teilte das US-Verteidigungsministerium am Dienstag in Washington mit. Die Menge des bislang ausgeflogenen Materials entspreche etwa 984 Ladungen von C-17-Transportflugzeugen. Die USA hätten bislang außerdem sieben Einrichtungen offiziell an das afghanische Verteidigungsministerium übergeben.

Bis Ende August wollen die USA ihren Militäreinsatz in Afghanistan vollständig beenden - nach knapp 20 Jahren. Danach sollen nur noch US-Soldaten zum Schutz der Botschaft in Afghanistan bleiben. Mit der Abzugsentscheidung der Amerikaner endet auch der Einsatz der Nato insgesamt.

Wie es in dem Land nach dem Abzug der internationalen Truppen weitergeht, ist unklar. Seit dem Beginn des Abzugs der US- und Nato-Truppen Anfang Mai haben die Taliban große Gebiete erobert. Sie beherrschen mittlerweile etwas mehr als die Hälfte der Bezirke des Landes und bedrohen mehrere Provinzhauptstädte.

US-Außenminister Antony Blinken telefonierte am Dienstag mit dem afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani, wie das amerikanische Außenamt mitteilte. Beide hätten die andauernden Attacken der Taliban verurteilt und die Notwendigkeit betont, die Bemühungen um eine politische Lösung für das Land zu beschleunigen./jac/DP/nas