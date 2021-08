BARCLAYS stuft Voestalpine auf 'Equal Weight'

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Tom Zhang

Analysiertes Unternehmen: Voestalpine

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 41

Kursziel alt: 37

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Voestalpine nach Quartalszahlen von 37 auf 41 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Stahlkonzerns liege über seiner Schätzung, schrieb Analyst Tom Zhang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch das angehobene Ebitda-Jahresziel habe ihn überrascht - angesichts der gestiegenen Stahlpreise erscheine es im Vergleich zu seiner eigenen neuen Schätzung aber sogar konservativ. Allerdings habe das Management Hinweise auf möglicherweise anziehende Investitionen sowie Kosten für Zukäufe in den kommenden Jahren gegeben, womit dem Barmittelzufluss Risiken drohten. Daher bevorzuge er operativ stärkere Konkurrenten mit mehr Potenzial bei der Barmittelentwicklung wie etwa ArcelorMittal./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2021 / 18:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2021 / 18:42 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.