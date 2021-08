DAX bei 15.750 Punkten.

Der DAX bewegt sich weiterhin in dünner Luft und auch der US-Index S&P 500 ist direkt an der oberen Begrenzung des langfristigen Trendkanals im Wochenchart angekommen und zeigt kaum noch Aufwärtsdynamik. Im Monatschart ist der DAX zudem durch den oberen Fibonacci-Fächer im Bereich von 15.900 Punkten blockiert. Es bleibt abzuwarten, ob ein nachhaltiger Anstieg im DAX gelingt, oder ob es nicht doch wie erwartet zu einem Abprall am Fibonacci-Fächer und einem erneuten Kursrutsch kommt.

Aktuelle Lage