Cenit: Positive Entwicklung beim Cashflow

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Cenit AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) einen leichten Umsatzrückgang um 1,0 Prozent auf knapp 74 Mio. Euro verbucht, im Quartalsvergleich Q1 zu Q2 aber eine aufwärtsgerichtete Tendenz gezeigt. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe insbesondere die Steigerung der margenstärkeren Eigensoftware-Umsätze insgesamt zu einem Anstieg beim EBIT auf 0,94 Mio. Euro(HJ 2020: 0,78 Mio. Euro) geführt. Zudem sei die erneut sehr positive Cashflow-Entwicklung hervorzuheben. Aus dem operativen Geschäft heraus habe das Unternehmen laut GBC einen hohen Liquiditätszufluss von 9,71 Mio. Euro (HJ 2020: 9,41 Mio. Euro) generiert. Auch bereinigt um Working Capital-Effekte sei der operative Cashflow mit 1,58 Mio. Euro (HJ 2020: 3,63 Mio. Euro) positiv. Trotz der Wiederaufnahme der Dividenden-Ausschüttung habe der Bestand der liquiden Mittel auf 29,52 Mio. Euro (31.12.2020: 26,05 Mio. Euro) zugelegt. Mit Veröffentlichung des Q1-Berichtes sei die Guidance vom CENIT-Management bestätigt worden. Demnach werden für das Geschäftsjahr 2021 ein Umsatz von 152 Mio. Euro und ein EBIT von 4,9 Mio. Euro erwartet. Ausgehend von den erreichten Werten des ersten Halbjahres, stufe das Analystenteam die Prognose als gut erreichbar ein. Aufgrund der insgesamt positiven Marktsignale sowie der guten Entwicklung des ersten Halbjahres 2021 behalte GBC die bisherigen Prognosen bei. Aufgrund des Roll-Over-Effekts im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells erhöhen die Analysten in der Folge das Kursziel auf 18,80 Euro (zuvor: 17,80 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.



