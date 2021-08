NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem stark ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht sind am Freitag der Dow Jones Industrial und der S&P 500 so hoch gestiegen wie nie zuvor. Der Leitindex gewann nach der ersten Handelsstunde noch 0,37 Prozent auf 35 194,06 Punkte und steuert auf Wochensicht damit auf ein Plus von 0,7 Prozent zu. Der marktbreite S&P rückte zuletzt um 0,14 Prozent auf 4435,20 Punkte vor.

Etwas unter Druck mit minus 0,36 Prozent auf 15 126,80 Punkte geriet nach den Jobdaten der technologielastige Nasdaq 100 . Die US-Notenbank Fed macht eine Straffung ihrer Geldpolitik vor allem von Verbesserungen am Arbeitsmarkt abhängig. Steigen die Zinsen, spüren dies die wachstumsträchtigen Technologie-Unternehmen besonders, da sich dann die Wachstumsfinanzierungen verteuern.