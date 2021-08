Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der DAX leicht zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.761,45 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,11 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.Marktbeobachtern zufolge machten die jüngsten Jobdaten aus den USA den Anlegern Mut, dort sank die Arbeitslosenquote von 5,9 Prozent im Juni auf 5,4 Prozent im Juli. An der Spitze der DAX-Kursliste rangierten die Papiere von Allianz, die über zwei Prozent zulegten, direkt vor den Werten von Bayer und Siemens Energy. Die Aktien von Merck ließen entgegen dem Trend über drei Prozent nach, direkt hinter denen von Adidas und RWE. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,1762 US-Dollar (-0,6 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8502 Euro zu haben.