PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Überwiegend leicht zugelegt haben zum Wochenende die wichtigsten osteuropäischen Handelsplätze. International gaben starke US-Arbeitsmarktzahlen Auftrieb.

In Prag stieg am Freitag der tschechische Leitindex PX um 0,46 Prozent auf 1238,39 Punkte. Nach oben gezogen wurde er vor allem von den Zuwächsen des Schwergewichts Erste Group . Die Papiere der auch in Prag gelisteten österreichischen Bank gewannen zwei Prozent. Die Aktien der Branchenkollegen Komercni Banka und Moneta Money Bank traten hingegen auf der Stelle.