TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Robuste Arbeitsmarktdaten aus den Vereinigten Staaten haben die Börsen in der Region Asien/Pazifik am Montag überwiegend gestützt. Die Wirtschaft in den USA hatte im Juli mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Zudem legten die Stundenlöhne etwas stärker als gedacht zu, während die Arbeitslosenquote überraschend deutlich auf den tiefsten Stand seit Beginn der Corona-Krise im März 2020 fiel.

Für Zuversicht in Übersee sorgte letztlich auch die Nachricht, dass die von US-Präsident Joe Biden geplanten gewaltigen Infrastruktur-Investitionen im Kongress eine weitere wichtige Hürde genommen haben. Der Senat in Washington stimmte mehrheitlich dafür, die Debatte über das Gesetzespaket formal zu begrenzen. Damit steht das endgültige Votum in der Kongresskammer kurz bevor.