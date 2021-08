Die Aktien von Unternehmen, die in der abgelaufenen Berichtssaison mehrheitlich positiv überrascht haben, reagierten nicht mehr mit so deutlichen Kursgewinnen wie in den vergangenen Quartalen.

Oft nahmen die Investoren nach den positiven Nachrichten Gewinne mit, die Aktien fielen. Unternehmen, die den Erwartungen nicht gerecht wurden, fanden sich auf dem Kurszettel ganz hinten und die Verluste der entsprechenden Aktien waren ausgeprägter als in der Vergangenheit. Das ist ein Hinweis darauf, dass die optimistischen Erwartungen bereits zu einem Großteil in die hohen Niveaus, auf denen sich die Börsen befinden, eingepreist waren und immer noch sind.

