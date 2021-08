In Großbritannien fällt die Zahl der Neuansteckungen mit dem Corona-Virus trotz massiver Lockerungen.

Auch die Seuchenschutzbehörde in den USA teilte gestern mit, dass ein ähnliches Abknicken der Kurve der Neuinfektionen in einigen Regionen der USA zu beobachten sei. Die Hoffnung auf ein Abebben der Delta-Welle ist jetzt der Turbo für die Wall Street und treibt damit auch den Deutschen Aktienindex auf neue Rekorde. Und die niedriger als erwartet gemeldete Kerninflation in den USA bekräftigt das Narrativ der nur "vorübergehenden Inflation".