Mobilum Technologies unterzeichnet Vereinbarung mit Coinstream zur Erbringung von On-Ramp-Leistungen bei dem Kauf von Kryptowährungen mit Fiatgeld

VANCOUVER, BC, 12. August 2021 - Mobilum Technologies Inc. („Mobilum“ oder das „Unternehmen“) (CSE: MBLM) (OTC: MBLMF) (FRA: C0B), ein technologieorientiertes Unternehmen, das über eine gesetzeskonforme digitale Zahlungsinfrastruktur und Digital-Asset-Management-Technologien den Zugang zu traditionellen Finanztransaktionen ermöglicht, gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Encore Ventures Inc. („Coinstream“) unterzeichnet hat, um seinen Nutzern auf goCoinstream.com On-Ramp-Dienste für den Kauf von Kryptowährungen mit Fiatgeld bereitzustellen.

Mobilum wird Coinstream seine schnelle, sichere und praktische FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network)-konforme On-Ramp-Gateway-Lösung für den Zahlungsverkehr zur Verfügung stellen, um es Privatpersonen auf goCoinstream.com zu ermöglichen, Bitcoin, Litecoin und Ethereum sofort und sicher mittels Kredit- und Bankkarte zu kaufen.

Coinstream bietet einen schnellen und sicheren Checkout für den Kauf von Kryptowährungen mit Visa und MasterCard (Bank-, Kredit- und Guthabenkarten) sowie ApplePay in den USA.

„Wir freuen uns sehr auf unsere Partnerschaft mit dem Team von Coinstream, um deren Kunden die On-Ramp-Lösung von Mobilum für Fiatgeld zum Tausch in Kryptowährungen zur Verfügung zu stellen,“ meinte Wojciech Kaszycki, CEO von Mobilum OÜ.

Michael Vogel, der CEO und Gründer von Coinstream, merkte an: „Unsere Marke ist auf Vertrauen und Engagement für Kunden aufgebaut. Die Zahlungsabwicklung für Bitcoin-Unternehmen ist seit Jahren eine große Herausforderung, und Mobilum bietet nicht nur eine hervorragende Lösung, sondern ist auch führend auf dem Markt mit niedrigen Bearbeitungsgebühren und einem großartigen Kundenservice. Die Integration von Mobilum in Coinstream ermöglicht es uns, diese Einsparungen an die Kunden weiterzugeben und eine bessere Nutzererfahrung zu bieten.“

Michael Vogel, ein Direktor des Unternehmens, ist auch der CEO von Coinstream, jedoch gelten das Unternehmen und Coinstream nicht als verbundene Parteien im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holds in Special Transactions.

Über Mobilum Technologies Inc.

