Aktien Osteuropa Schluss Moderate Gewinne zum Wochenschluss Die wichtigsten Märkte in Ost- und Mitteleuropa haben am Freitag moderat im Plus geschlossen. Als Stütze erwies sich die weiterhin gute Stimmung an den internationalen Börsen. Der tschechische Leitindex PX gewann 0,19 Prozent auf 1275,27 Punkte. …