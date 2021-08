Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 16.08.2021

Kursziel: 83,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Charlotte Meese



Hohe Nachfragedynamik führt zu starkem Wachstum und

Rekordergebnissen bei nachhaltig verbesserter Profitabilität

Nachdem HELMA jüngst einen Vertriebsrekord vermeldet hatte, untermauern die nun vorgelegten starken H1-Zahlen den anhaltenden Erfolgskurs. Wenngleich das Management für das laufende Jahr die EBT-Zielspanne am oberen Ende konkretisierte, erachten wir die Guidance als zu konservativ und heben unsere Schätzungen und das Kursziel leicht an.



Dank eines weiter vorteilhaften Marktumfelds und der zugrundeliegenden Megatrends im privaten Wohnungsbau konnte HELMA in H1 ein erfreuliches Erlöswachstum von knapp 41% auf 161,4 Mio. Euro erzielen, womit unsere Schätzung deutlich übertroffen wurde (MONe: 142,8 Mio. Euro). Das Wachstum wurde insbesondere von den Segmenten Wohnungsbau (+41% yoy) und Ferienimmobilien (+120% yoy) getragen, in denen neben einer weiterhin dynamischen Nachfrage auch die erfolgreichen Vertriebsstarts die positive Entwicklung unterstützten. Auch das Segment Eigenheimbau verzeichnete dank der Ausrichtung auf einkommensstarke Kunden und der dominanten Positionierung von HELMA vor allem in den Speckgürteln deutscher Großstädte eine stabile Wachstumsrate von knapp +4% yoy.



Bedingt durch das hohe Umsatzvolumen und operative Leverage-Effekte gelangen HELMA darüber hinaus ergebnisseitig trotz der marktbedingten Herausforderungen in der Materialbeschaffung neue Rekordwerte. Hervorzuheben ist u.E. die Reduzierung der Materialaufwandsquote um 230 BP auf 75,5%. Dies führen wir insbesondere auf den höheren Anteil des margenträchtigen Bauträgergeschäfts (Umsatzanteil +11 PP yoy auf 68,7%) zurück. Zudem dürften Kostensteigerungen mit Verkaufspreiserhöhungen teilweise abgefedert worden sein. Infolgedessen konnte bei einem operativen Ergebnis von 12,7 Mio. Euro die EBIT-Marge spürbar auf 7,8% ausgebaut werden (H1/20: 6,0%). Auch das EBT stieg mit rund +88% deutlich überproportional auf 12,4 Mio. Euro (MONe: 9,8 Mio. Euro; H1/20: 6,6 Mio. Euro). Dementsprechend verbesserten sich die Cash Earnings auf 12,1 Mio. Euro (H1/20: 7,8 Mio. Euro).



