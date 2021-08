Helma Eigenheimbau: Eine außerordentlich dynamische Geschäftsentwicklung

Mit ihren Halbjahreszahlen habe die Helma Eigenheimbau AG nach Angaben von GBC die Erwartungen übertroffen. Vor diesem Hintergrund haben die GBC-Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann ihre Schätzungen wie auch ihr Kursziel angehoben.

Mit Halbjahresumsätzen in Höhe von 161,37 Mio. Euro und damit einem Anstieg um 41,2 Prozent habe HELMA in den ersten sechs Monaten 2021 eine außerordentlich dynamische Geschäftsentwicklung und einen neuen Umsatzrekord erreicht. Angesichts dieser Dynamik sei auch beim bereinigten EBIT (bereinigt um den Abgang aktivierter Zinsen) mit 13,41 Mio. Euro (Vorjahr: 6,92 Mio. Euro) der mit Abstand beste Halbjahreswert der Unternehmenshistorie erreicht worden. Die bereinigte EBIT-Marge habe sich dadurch auf 8,3 Prozent (VJ: 6,2 Prozent) verbessert, was ebenfalls auf Halbjahresbasis ein neuer Bestwert sei.