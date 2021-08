FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich am Dienstag zunächst weiter schwer tun. Die Luft nach dem erstmaligen Sprung über 16 000 Punkte am Freitag scheint vorläufig raus. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine knappe Stunde vor Eröffnung ein Minus von 0,29 Prozent auf 15 880 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wird wohl ebenfalls mit leichten Verlusten starten.

Aus Übersee kamen keine klaren Impulse für den deutschen Aktienmarkt. So hatten in den USA zwar am Vortag die Standardwerte-Indizes im späten Handel ihre Rekorde abermals in die Höhe geschraubt. In Asien jedoch überwogen am Morgen die Verluste. Die Corona-Lage mahnte die Anleger weiterhin zur Vorsicht.