Frankfurt 17.08.2021 - Technologiewerte zeigen sich im deutschen Handel überwiegend fester. Der TecDAX klettert, während der breitere Markt abrutscht. Unter anderem geht es für Varta und New Work nach oben.



Der DAX notiert am Mittag 0,2 Prozent leichter bei 15.892 Punkten. Henkel, Continental und Deutsche Bank korrigieren hier, während es für Deutsche Post, Merck und SAP nach oben geht. Der MDAX notiert kaum verändert bei 35.712 Punkten und der TecDAX steigt um 0,5 Prozent.





Die Marktteilnehmer bleiben nach dem starken Anstieg der des DAX zurückhaltend. Der weiterhin starke Anstieg bei den Infektionszahlen verursacht zwar keine Panik mehr, jedoch sorgen Engpässe in China für Versorgungsschwierigkeiten, was ebenfalls die Konjunktur beeinträchtigen dürfte.In der Euro-Zone wurde heute mitgeteilt, dass die Wirtschaft im zweiten Quartal um 13,6 Prozent gewachsen ist. Dies lag leicht unter den Erwartungen von 13,7 Punkte. Die Arbeitslosigkeit hat sich gegenüber dem ersten Quartal um 0,5 Prozent verringert.In Asien verlor der Nikkei 225 Index 0,4 Prozent auf 27.424 Punkte, der Hang Seng Index rutschte um 1,7 Prozent auf 25.745 Punkte ab, der CSI 300 Index korrigierte um 2,1 Prozent auf 4.837 Punkte. Der ASX 200 Index gab 0,9 Prozent auf 7.511 Zähler ab.Der Euro Stoxx 50 verliert 0,3 Prozent auf 4.189 Punkte, der FTSE 100 steigt hingegen um 0,2 Prozent auf 7.165 Punkte und der CAC 40 verliert 0,5 Prozent auf 6.804 Punkte.Die US-Börsen dürften leichter öffnen.Im deutschen Handel korrigieren Nordex um 3,8 Prozent auf 14,80 Euro, für SMA Solar geht es um 3,6 Prozent auf 40,46 Euro abwärts. LPKF Laser verlieren 2,8 Prozent auf 21,68 Euro, für Manz geht es um 2,7 Prozent auf 57,40 Euro nach unten.Weiterhin büßen Papiere von Infineon 0,8 Prozent auf 34,04 Euro ein.Auf der anderen Seite stehen Varta, die 6,4 Prozent auf 133,50 Euro hinzugewinnen. Die Papiere des Unternehmens haben zuletzt deutlich an Schwung verloren. New Work verbessern sich um 1,6 Prozent auf 262,00 Euro, für Software AG geht es um 1,2 Prozent auf 42,72 Euro nach oben.SAP und Aixtron klettern um jeweils 0,4 Prozent.Die Profiteer-Empfehlung Datametrex AI hat am 16. August mitgeteilt, dass man im ersten Halbjahr einen Nettogewinn von 10,4 Mio. CAD erwirtschaftet habe. Der Umsatz belief sich auf 29,5 Mio. CAD. Beide Kennzahlen waren für das Unternehmen ein Rekordniveau. Das EBITDA lag bei 12,25 Mio. CAD, vor Jahresfrist stand hier noch ein Minus von 1,2 Mio. CAD.Datametrex teilte mit, dass man sehr zufrieden mit den Erfolgen und Finanzergebnissen sei. Der Barbestand per Ende des ersten Halbjahres belief sich auf 10,55 Mio. CAD.Das Unternehmen teilte weiterhin mit, dass man sich weiterhin auf das Wachstum des KI-Geschäftes konzentrieren werde. Dabei rechnet man im Bereich Cybersecurity als auch bei der Gesundheitstechnologie mit deutlichem Wachstum.Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3iPgz1kDie Verfügbarkeit von Impfstoffen gegen SARS-Cov-2 nimmt weiter zu. In Europa und den USA haben die Impfungen begonnen. Allein die schiere Anzahl an zu Impfenden lässt das Ende der Pandemie aber in weite Ferne rücken. Es zeichnet sich ab, dass es auf längere Sicht eine Doppelstrategie von Tests und Impfungen geben wird, um die Pandemie zu bekämpfen.In der Luftfahrt und vielen Branchen haben sich bereits regelmäßige Tests durchgesetzt. Datametrex AI Limited (WKN: A2DYN5) hat sich auf Cyber-Security- und Gesundheitssicherheitslösungen spezialisiert. Im April des vergangenen Jahres hat das Unternehmen sich aber auch die Rechte zum Import eines Schnelltest-Kits nach Kanada gesichert, das bei der Eindämmung der Pandemie in Südkorea geholfen haben dürfte. Datametrex hat sich zudem die Rechte an weiteren Testkits gesichert. Dem Hersteller iONEBIO zufolge liegen zu 99,9 Prozent genaue Ergebnisse in nur 15 bis 20 Minuten vor.Datametrex AI Limited (WKN: A2DYN5) ist hinsichtlich der Covid-Tests hervorragend positioniert, um die mittelfristigen Bedürfnisse der in Kanada sehr aktiven Film- und Fernsehbranche zu bedienen. Im Bereich der Cyber-Sicherheit werden weitere Partnerschaften angebahnt. 